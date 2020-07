Normes énergétiques : l’étiquetage des lampes et climatiseurs individuels acté

Comme annoncé par le Ministre de l’Énergie, Dona Jean-Claude Houssou à sa une conférence de presse le vendredi 26 juin 2020 à Cotonou, le décret N°2018-563 du 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin est entré effectivement en vigueur depuis hier 30 juin 2020 sur toute l’étendue du territoire.

Le délai de grâces accordé aux commerçants importateurs pour épuiser le matériels électriques et électroménagers notamment les lampes et climatiseurs et se conformer à la mesure d’étiquetage en vue d’un meilleur contrôle de la consommation est venu à échéance.

Ainsi, le décret N°2018-563 du 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin devient applicable et, les divers distributeurs de ces produits doivent impérativement s’y conformer en vue de favoriser une optimisation de la consommation énergétique au Bénin.

En clair, cette mesure vise à sortir du marché, les équipements «énergivores» qui ne favorisent pas une bonne répartition de la production et des fuites importantes cause de perturbation de disponibilité de l’énergie.

A cet effet, les importateurs devront fournir des informations de leurs produits sur une plateforme à travers laquelle l’Agence béninoise d’électricité rurale et de maitrise d’énergie (ABERME) procédera à des vérifications, des analyses et, par la suite, va délivrer un Certificat de Conformité avant toute commande au niveau de l’usine de production.

A l’arrivée des commandes, la douane procédera à la vérification visuelle de la conformité des informations concernant l’équipement aux informations contenues sur le Certificat de conformité. Aucun équipement électrique n’entrera sur le territoire national s’il n’a pas le Certificat de conformité délivré par l’ABERME.

L’Agence est commise à un soutien technique à l’ensemble des acteurs de la chaîne pour la réussite de cette mission. Depuis hier donc, quitus est donné à l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle de Qualité et à la Direction du Commerce d’assainir le marché en le débarrassant des divers en vente qui sont en conflit avec cette norme gouvernementale.

La finalité est d’aider les citoyens à contrôler au mieux leur consommation et à payer en retour une facture de plus en plus réduite et raisonnable, source de véritable confort. Pour le respect le cette mesure, le Millenium Challenge Account Bénin II procèdera à des sensibilisations dans tout le Bénin.

Par Bidossessi WANOU