North West accusée de plagiat : Kim Kardashian répond

Kim Kardashian a reçu de nombreuses plaintes. D’après ses détracteurs, sa fille North aurait plagié une artiste sur scène, sans la créditer.

North West, la fille de Kim Kardashian, s’embourbe dans sa première polémique. En effet, cette dernière se trouve accusée de plagiat.

North West, l’ainée du couple Kanye West et Kim K a donné un show, lors de la 8e édition du Yeezy Show. Toutefois, la prestation de la fillette n’a pas fait l’unanimité. Pire, la rappeuse en devenir aurait plagié une autre artiste : ZaZa

C’est du moins ce qu’insinuent ses parents, qui n’a pas manqué de mentionner Kim Kardashian dans un post plutôt salé. En effet, le show de North ressemblait en tout point à celui de ZaZa.

Une nouvelle qui n’a pas dû faire plaisir à North ni même à ses parents. Face à cette accusation, Kim Kardashian n’a pas manqué de réagir. En effet, elle a aussitôt répondu aux parents de ZaZa via les réseaux sociaux.

«Ce que Kim Kardashian et Kanye West ont fait avec leur fille… En s’inspirant de ZaZa et de notre famille, c’est ok. Nous ne sommes pas en colère. Mais s’il vous plaît, montrez tout d’abord votre amour et votre soutien à l’original ! On admire Kanye West et son parcours. Toutefois, nous ne voulons pas que le chemin de notre fille dans le monde du divertissement soit évincé», ont dit les parents de ZaZa, à la suite de cette polémique.

Face à cela, Kim Kardashian a donc répondu : «On vous aime. North est une grande fan et tourne tout le temps au studio avec son père. Et elle s’inspire de ZaZa et adore Lay Lay aussi. North a demandé à faire ce remix du titre de ZaZa à la dernière minute et c’était une totale surprise».

«Je n’ai pas souhaité ne pas accorder de crédit en connaissance de cause . Nous adorerions que les filles se rencontrent bientôt», a-t-elle ensuite poursuivi. Puis, la bimbo a de nouveau mentionné ZaZa dans un autre post, n’oubliant cette fois-ci pas de la créditer. Idem pour son post Insta, modifié en conséquences.