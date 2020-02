Numérisation d’activités bancaires : la BOA Bénin renforce la digitalisation de ses services

Le groupe Banque of Africa-Bénin est en train de célébrer 30 années d’activités au Bénin. Ces festivités coïncident avec les réformes opérées par le groupe BMCE Bank pour une meilleure digitalisation des services bancaires en Afrique. La plateforme BOAweb a ainsi été présentée à la clientèle béninoise, le mardi 11 février 2020 à Cotonou.

«Le numérique n’est pas un produit de luxe. C’est une nécessité». C’est par cette affirmation que le directeur général de BOA-Bénin, Sadio Cissé, a renseigné sur le sens que son équipe et lui donnent à la nouvelle coqueluche du groupe bancaire en matière de numérique. Il s’agit d’un site internet crypté et hautement sécurisé avec l’option d’authentification multi-facteurs.

Lors de la cérémonie de présentation de la plateforme BOAweb, Sadio Cissé a confié que le groupe bancaire panafricain n’en est pas à sa première expérience avec le numérique. Mais, à l’en croire, la plateforme BOAweb est la matérialisation de la volonté du groupe BMCE Bank de profiter davantage des opportunités offertes par le digital pour non seulement se rapprocher davantage des clients mais aussi, et surtout de réduire les tracasseries liées aux déplacements et aux pertes de temps dans les files d’attente des agences.

«La BOA n’a pas commencé aujourd’hui à proposer des produits digitaux, mais elle s’efforce de les améliorer», a affirmé Sadio Cissé.

Le directeur général a renseigné sur la plateforme BOAweb et ses évolutions. A l’en croire, cette dernière est un système d’internet banking. Plus simple à utiliser, plus rapide et plus sûr, ses principales fonctionnalités ont été présentées aux clients ainsi que les dispositifs spécifiques de réclamation et d’assistance. Parce que rien n’est parfait et que la Banque se doit d’être transparente, cette présentation explique comment sont pris en charge les incidents et les réclamations survenant sur BOAweb, à travers un système d’assistance dédié.

«Le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques, plus simple et plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur leurs affaires», a-il-soutenu.

Le directeur général de BOA-Bénin a renchéri dans le même sens que le directeur général adjoint du groupe BMCE Bank. Sadio Cissé a confié : «le digital va modifier la relation du client avec sa banque. Cette transformation lui donnera plus de pouvoir, plus d’autonomie et plus de liberté. Le digital permet également à la banque de se concentrer sur des services à forte valeur ajoutée, tel le conseil à ses clients. Au final, tout le monde est gagnant».

Pour finir, le chief digital officer group, Abderrahman El Andaloussi a affirmé : «le digital, notion qui peut parfois paraître vague, voire inquiétante, est en fait une opportunité pour que les services bancaires soient plus simples à utiliser par les clients, donc pour que la banque soit plus efficace».

Quelques services offerts par BOAweb

– Suivi en temps réel des événements sur comptes ;

– Accessibilité 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier ;

– Rapidité et simplicité d’utilisation ;

– Gestion et suivi de tous vos comptes BOA-Bénin ;

– Autonomie dans le suivi et la gestion des comptes grâce à l’Intraday ;

– Dématérialisation des ordres de virements émis sur supports papier ou disquette ;

– Gratuité des virements émis sur les comptes BOA-Bénin ;

– Réduction des coûts des transactions ;

– Gain de temps et économie financière en évitant les déplacements en agence ;

– Confidentialité des opérations grâce au mode d’authentification renforcée ;

– Accès au moyen d’un identifiant et d’un code secret personnalisable ;

– Définition de matrice de signature pour les opérations à signataires multiples…

Bref aperçu du groupe Bank of Africa

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France.

Le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a 35 ans, le groupe BOA compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs et présente au 31 décembre 2018, un total de bilan consolidé de 7,7 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 132,8 millions d’euros, dont 82,6 millions d’euros part du groupe.

Par Nafiou OGOUCHOLA