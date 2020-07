Officiel : Fin de parcours pour Emmanuel Adebayor au Paraguay

Une nouvelle vraiment choquante pour les fans de la star togolaise Emmanuel Adebayor. La pandémie de coronavirus aura été fatale à l’aventure d’Emmanuel Adebayor au Paraguay. Arrivé en février lattaquant togolais (36 ans) selon Afrikfoot a rompu de commun accord son contrat avec le Club Olimpia ce mercredi.

Les difficultés auxquelles, il a fait face en rentrant chez lui, aurait, en effet joué non seulement sur la santé physique du joueur mais aussi ses finances. Un obstacle pour son retour en Amérique du Sud.

«La situation sanitaire due au virus Covid-19 entraîne des risques pour la santé du joueur pour son retour dans notre pays, avec plusieurs vols, des mesures de quarantaine, en plus des coûts logistiques élevés et de la situation économique que traverse le pays, à laquelle lOlimpia n’échappe pas, qui nous obligent à prendre la meilleure décision pour garantir une relative stabilité économique», a mis en avant la formation paraguayenne.

Lancien Gunner s’en va donc sur un bilan de 4 matchs joués, aucun but et un carton rouge, et les sincères remerciements du club.

Par Aron OLOKOU