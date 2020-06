Officiel : la CAN reportée pour 2022

Après plusieurs heures d’échanges par visioconférence ce mardi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) vient de trancher.

Prévue pour se dérouler au Cameroun du 9 janvier au 6 février, la date de la Can 2021 vient de subir une légère modification. Le report de la Can 2021 d’un an (2022).

L’évolution de la pandémie du coronavirus a ainsi imposé son veto dans l’organisation de la Can. Cette décision a été prise en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus et surtout à cause des problèmes de calendrier puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement deux dates Fifa disponibles, en octobre et en novembre.

Plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré le reporter d’un an afin d’éviter la concurrence de l’Euro mais aussi pour éviter de programmer la compétition durant ce qui correspond à la saison des pluies au Cameroun.

Par contre, le CHAN quant à lui, aura lieu en janvier 2021, soit durant la période initialement prévue pour la CAN ainsi que la création dune ligue des champions féminine africaine en remplacement de la CAN féminine qui a été annulée.

Par Aron OLOKOU