Officiel : Leroy Sané est bavarois

Le Bayern Munich officialise l’arrivée du Citizen Leroy Sané pour un bail de 5 ans.

Avec un transfert estimé à près de 50 millions, les champions d’Allemagne s’offre les services de l’avant centre de Manchester City, et ce, jusqu’en 2025.

Karl-Heinz Rummenigge président du club bavarois a commenté :

«Nous sommes très heureux d’accueillir Leroy Sané au FC Bayern. C’est un joueur exceptionnel qui a fait ses preuves ces dernières années, notamment en équipe nationale. Notre objectif est de rassembler les meilleurs joueurs allemands au FC Bayern et la signature de Leroy souligne cet objectif. Je tiens à féliciter Hasan Salihamidžić d’avoir conclu le transfert avec succès».

Le désormais ex joueur de Manchester City, revient donc au bercail et dans un championnat qu’il connait très bien. Il a passé sa carrière de jeune au SG Wattenscheid 09 (jusqu’en 2005), au FC Schalke 04 (2005-2008) et au Bayer 04 Leverkusen (2008-2011) avant l’âge de 15 ans rejoint l’académie Schalke «Knappenschmiede».

Trois ans plus tard, Sané a fait ses débuts en Bundesliga et a marqué 13 buts lors de sa première saison professionnelle régulière (2015/16). Il a signé pour Manchester City à l’été 2016. Avec les Citizens sous l’entraîneur Pep Guardiola, il est devenu champion anglais en 2018 et 2019, vainqueur de la FA Cup, et a remporté trois Coupes de la Ligue et deux Community Shields.

Il a marqué 39 buts en 135 matches de compétition pour Manchester City. Le manque de temps de jeu de Sané, l’a amené à montrer son envie de quitter l’Etihad et a de ce part refusé une prolongation de son bail.

L’international Allemand semble déjà bien s’intégrer dès son arrivée.

«Le FC Bayern est un grand club avec de grands objectifs – et ces objectifs me conviennent également. J’ai hâte de relever le nouveau défi et j’ai hâte de m’entraîner avec l’équipe. je connaisHansi Flickde l’équipe nationale U21, nous avons eu une très bonne relation là-bas. Je veux gagner autant de trophées que possible avec le FC Bayern, et la Ligue des champions est la priorité absolue» affirme l’avant centre Munichois.

Avec un effectif du Bayern Munich champion d’Allemagne, Leroy Sané ne devrait pas trop se faire de soucis.

Une semaine fructueuse pour les bavarois qui avait signé la venue du Parisien Tanguy Kouassi le mercredi.

Par Judicaël Sogbossi