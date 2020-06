Officiel : Miralem Pjanic, désormais à FC Barcelone !

C’est confirmé, Miralem Pjanic quitte la Juve pour le Barça. Ce n’est plus un secret, le Barça et la Juve entretenaient un accord pour échanger Arthur Melo et Miralem Pjanic. Le contrat est enfin à sa phase finale et les clubs vont pouvoir récupérer leur joueur pour les rencontres à venir.

La crise sanitaire du coronavirus a impacté les clubs sur le plan financier. Le mercato estival de cet été sera plus accentué sur les échanges de joueurs. C’est donc le cas du contrat d’accord qui lie le club Catalan et la vieille dame. La semaine dernière, la presse avait annoncé que l’accord sera bientôt conclu et les joueurs vont retrouver leur club. Chose faite, Miralem Pjanic sera désormais de l’effectif de Quique Setién.

Le champion en titre de Liga, à deux points du Real Madrid dans la course au titre cette saison, a ainsi officialisé l’arrivée du Bosnien via un communiqué officiel publié sur son site : «Le FC Barcelone et la Juventus ont trouvé un accord pour le transfert de Miralem Pjanic. Le coût de l’opération sera de 60 millions d’euros et 5 millions sous forme de variables». Le joueur a paraphé un contrat de quatre ans avec le champion d’Espagne en titre.

Ainsi, Miralem Pjanic a coûté 65 millions d’euros au FC Barcelone, alors qu’Arthur est parti à Turin pour 82 millions d’euros (70M€ fixes + 12 sous forme de bonus). Les Catalans gagnent ainsi 17 millions d’euros cette opération.