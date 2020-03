Offset : le rappeur le plus célèbre des Migos grâce à Cardi B ? Il en a jusqu’au cou

Offset ne supporte plus qu’on attribue sa célébrité à sa relation et son mariage avec son épouse Cardi B. Lors d’une interview avec Highsnobiety, Offset s’est confié sur ceux qui pensent qu’il est la réelle star des Migos depuis qu’il s’est marié avec Cardi B :

«J’ai l’impression que beaucoup d’échecs dans les groupes sont dues à cette notion de pouvoir et de renommée. Si quelqu’un te dis que tu es meilleur que les autres, que tu es le plus fort, et que tu te comportes de cette façon, c’est que tu es une personne faible d’esprit. Les gens me disent tout le temps : “Tu es marié à Cardi B. Tu es la vraie star” . J’ai calmé ça direct […] En me disant que je suis la star, vous tuez mes souvenirs» !

Il n’a pas manqué d’aborder le succès de sa femme, qui est l’auteur d’un des albums les plus vendus en 2018, gagnante du Meilleur album rap aux Grammy Awards et qui a eu le plus gros succès de l’histoire pour une rappeuse avec sa chanson Bodak Yellow, certifiée 9 fois disque de platine.

«Le succès de ma femme est l’une des plus grandes choses à laquelle j’ai jamais participé. Elle a eu l’impression qu’elle n’aurait pas de succès à un moment donné. Le monde ne pensait pas qu’elle pouvait rapper. Mais je peux dire quand quelqu’un va durer, et quand je l’ai rencontrée, je voulais déjà la connaître avant même d’avoir entendu une chanson d’elle. C’est pourquoi elle est avec moi et pourquoi notre histoire est si authentique. J’ai fait n’importe quoi, mais elle sait que je serai toujours avec elle et je le savais avant même de savoir qu’elle rappait. Je savais qu’elle était une âme perdue qui allait devenir une superstar», raconte t-il.

Le couple qui vit désormais dans une nouvelle maison à Atlanta, dans le quartier de Buckhead, a révélé qu’il voulait renforcer la sécurité autour de leur propriété pour éloigner les intrus qui s’introduisent régulièrement dans leur jardin.

Alors qu’il prépare Culture III avec son groupe, récemment, Offset s’est concentré sur d’autres projets en dehors de la musique, notamment ses émissions sur Caffeine.tv, son apparition dans un épisode de la série NCIS : Los Angeles et maintenant, sa signature avec l’agence United Talent Agency…