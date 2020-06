Oliver Verdon : «J’ai hâte de me mesurer à Lionel Messi, Karim Benzema…»

Alors qu’il était prêté a KAS Eupen pour le championnat belge, le défenseur béninois est désormais de retour en Espagne. Avec le temps passé loin de son club Deportivo Alaves, Olivier Verdon partage avec une presse ses expériences vécues et ses objectifs pour la Liga.

«Que de bons souvenirs dans ce club….J’ai tout de suite été très bien accueilli et mis à l’aise. Ce prêt en Belgique m’a permis de franchir un cap. Et j’avoue que si l’occasion se représente un jour, je ne dirai pas non à un retour en Jupiler Pro League», a-t-il laissé entendre au micro de Walfoot. Avec une opinion hautement positive qui laisse presque entrevoir une déception de partir.

Toutefois, Verdon est excité à l’idée d’enfin fouler les pelouses de Liga avec le Déportivo Alaves. Il est impatient de se frotter aux cadors du championnat : «Le Deportivo m’a dit que je recevrai ma chance. Je vais donc effectuer la préparation avec le club et je donnerai tout afin de pouvoir faire mes preuves en Liga. J’ai hâte de me mesurer à des joueurs comme Lionel Messi, Eden Hazard et Karim Benzema». Visiblement, on sent que l’international béninois est revenu avec de grosses ambiances.

Cependant, la rédaction de Bénin 24 Tv lui souhaite d’ores et déjà une bonne chance pour la saison à venir !