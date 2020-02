Olokpatcha, l’ami d’enfance de Dj Arafat, nouveau «gros bras» de Safarel Obiang ?

Près de 6 mois après la tragique disparition d’Ange Didier Houon alias Dj Arafat, quelque chose s’est passée entre son fidèle compagnon, Olokpatcha, et l’artiste Couper décaler, Safarel Obiang.

Des mois après la brusque disparition du roi du Couper décaler, Dj Arafat, son ex fidèle lieutenant Olokpatcha L’empereur s’est trouvé une nouvelle activité à la fois noble et rentable. En effet, l’ex garde du corps du Daishikan a créé sa propre entreprise: une poissonnerie.

«Je vends du poisson, du vrai poisson bio de l’eau douce, sans produits. Quand tu manges ça, tu ne tombes pas malade», avait soutenu Olo tout en affichant une réelle volonté de ne plus poursuivre son aventure dans le showbiz.

«Il n’y a rien dans le showbiz. Du lundi au lundi, c’est la même chose. L’alcool, la cigarette, les femmes; toujours la même chose. Aujourd’hui, je ne bois plus. Je ne fume plus. Si je veux voir mes amis, j’appelle, on s’assoit dans un endroit, on échange et après, je rentre chez moi. C’est tout», avait ajouté Olokpatcha.

Cependant, l’ami d’enfance de Dj Arafat a de nombreux amis dans le Couper décaler qu’il n’hésite pas à soutenir à chaque fois que le besoin se fait sentir. Auteur du concept dénommé le «Bomber bomber», le Primud d’or 2019, Safarel Obiang, a reçu le soutien de l’ami d’enfance de Dj Arafat.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit Olokpatcha L’empereur dans un gymnase en pleine musculation au rythme de la nouvelle chanson de Safarel Obiang.

Cette vidéo a bien évidemment suscité de nombreuses réactions et le moins que l’on puisse dire, c’est que nombreux sont les internautes qui rêvent déjà de voir Olokpatcha devenir le garde du corps de Safarel Obiang, comme il l’avait été pour feu Dj Arafat.

En juin 2019, une violente bagarre avait opposé les hommes de main de Safarel Obiang à ceux de Dj Arafat dans une discothèque à Cocody. Le Daishikan avait plusieurs fois menacé le Safking dans ses vidéos sur sa page Facebook mais le dernier cité n’avait jamais osé répondre à son ainé qu’il considère comme un modèle. A l’annonce du décès de Dj Arafat en août 2019, Safarel Obiang produit une chanson en hommage au Boss de la Yorogang qu’il portait en coeur malgré tout.