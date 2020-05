Olopkatcha révèle ce qu’il s’est passé entre Carmen Sama et la gouvernante de Dj Arafat

Le fidèle compagnon de feu Dj Arafat, Olopkatcha l’empereur a fait de grosses révélations sur les relations entre Carmen Sama et la loyale gouvernante du Beerus Sama, Olivette Anouma.

Invitée récemment à l’émission Peopl’Emik, Olivette Anouma, ex gouvernante de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a révélé qu’elle était en froid avec ce dernier avant qu‘il ne décède.

«C’est tout ce qui me fait mal. Il ne m’a pas pardonnée avant de partir. Lui-même, il m’a dit un jour : Olivette, le jour tu t’en vas, si quelque chose m’arrive, ça va agir sur toi…», avait-elle affirmé les larmes aux yeux.

Elle avait expliqué qu’elle avait demandé la permission à son ex patron afin de se rendre au chevet de son fils malade, promettant de revenir dans 3 jours. Mais c’est finalement une semaine après qu’elle a rejoint le domicile de son boss. Chose qui a énervé ce dernier qui avait décidé de ne plus la recevoir chez lui.

Invité à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, Olopkatcha, le fidèle lieutenant du boss de la Yorogang, a révélé que Carmen Sama est la principale raison du renvoi d’ Olivette.

«Olivette a eu des histoires avec Carmen et un jour, Arafat a donné l’argent du marché du mois à Carmen pour le remettre à Olivette mais celle-ci lui a donné la moitié…Et après, Arafat demande à Olivette si elle avait fait le marché du mois. Et Olivette lui a dit que: Carmen m’a remis telle somme, et là Arafat est rentré dans une colère noire et il est allé faire des histoires à sa chérie Carmen… C’est sa femme hein. Quand les deux entrent dans la chambre, on ne sait pas ce qui se passe. Un matin, Arafat entre dans ma chambre, il me dit qu’il va chasser Olivette. J’ai essayé de le ramener à la raison mais il n’a rien voulu comprendre», a expliqué Olopkatcha.