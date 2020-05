OM : Al-Walid Bin Talal voulait racheter l’OL, mais Aulas a dit non

Alors que le nom de Al-Walid Bin Talal fait fantasmer les supporters de l’Olympique de Marseille depuis que son nom est cité pour succéder à Frank McCourt, le magnat saoudien avait visiblement prévu de racheter l’Olympique Lyonnais.

En effet, sur sa chaîne Youtube, le journaliste du groupe Canal, Thibaud Vézirian, révèle qu’avant de se pencher sur l’ OM, Al-Walid Bin Talal avait des vues sur l’ OL. Mais Jean-Michel Aulas en a décidé autrement :

«Il a décidé de se faire conseiller pour racheter un club. Et on lui a dit de foncer sur l’OL, qui est stable et a un superbe centre de formation, poursuit Vézirian. Sauf que Aulas a été clair, net et précis, c’est non. Donc il n’y a pas de possibilité pour l’Arabie saoudite du côté de l’OL. Les conseillers d’Al-Walid Bin Talal lui ont alors dit d’acheter l’OM».

Une fois n’est pas coutume, le président des Gones pourrait rendre un grand service à l’ OM et à ses supporters en offrant la possibilité au club phocéen d’entrer dans une nouvelle dimension si le rachat se confirme.