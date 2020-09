OM : André Villas-Boas chambre le club de la capitale et Thomas Tuchel

En conférence de presse, l’entraîneur phocéen André Villas-Boas a loué la performance de son équipe après que l’Olympique de Marseille a stoppé sa série noire contre le Paris Saint-Germain.

«Je veux féliciter les joueurs. Ils ont été énormes. On a eu des difficultés en début de match. On a gagné en confiance pour s’approcher du but. On a poursuivi notre stratégie avec un bloc bas. Le deuxième but est valable et nous aurait permis de finir plus tranquillement. C’est un grand exploit, une grande joie.», a lâché l’entraîneur de l’OM.

Le Portugais André Villas- Boas en a profité pour tacler ses adversaires du soir à la suite de sa défaite en finale de la Ligue des champions.

«On ne peut pas oublier l’historique des Clasicos, avant et après le rachat du PSG par le Qatar. Ils ont eu dix ans de domination, ont mis 1,5 milliard d’investissements. Ça leur donne tellement de joie contre nous pour donner un peu d’importance à ce qu’ils font en championnat. Leur objectif est de gagner la Ligue des champions et la Ligue des champions reste à un seul endroit.», a t-il ajouté.