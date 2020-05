OM : «C’est plus dans un échange donnant-donnant», l’appel du pied de Djibril Cissé

Toujours très attaché à l’OM, Djibril Cissé (38 ans) se verrait bien revêtir à nouveau la tunique olympienne, bien qu’il soit conscient que la tâche s’annonce délicate.

«Bien sûr, aucun souci. À 38 ans, avec l’objectif que j’ai, c’est plus dans un échange donnant-donnant. Le club me permet de réaliser mon rêve, et moi, quitte à encadrer les jeunes attaquants ou les jeunes du centre de formation, pour leur faire partager mes conseils. Il ne faut pas être trop rêveur non plus, il y a peut-être 0.001% de chances que ça se fasse, mais si un jour ça se passe, on ne sait jamais, on a déjà vu des trucs fous dans le football, je serai là bien sûr», assure l’ancien international français au micro d’Europe 1.