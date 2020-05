OM – Polémique : Lopez reproche à Galtier d’avoir initié les contacts avec l’OM !

Gérard Lopez, président du LOSC, n’apprécierait pas du tout les agissements de l’Olympique de Marseille avec Christophe Galtier.

D’après les informations de Téléfoot , la cible de la colère de Gérard Lopez… serait plutôt Christophe Galtier ! L’émission diffusée sur TF1 explique via son compte Twitter que le président du LOSC reprocherait à Galtier et à ses agents d’avoir initié des contacts avec Jacques-Henri Eyraud et l’ Olympique de Marseille.

Très remonté donc, Lopez parlerait même d’un «manque de respect vis-à-vis du club et de ses supporters». Selon nos informations, les dirigeants du LOSC ne devraient pas s’opposer à un départ de Galtier, si ce dernier vient à succomber aux avances de l’OM.