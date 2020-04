OM : Villas-Boas ne veut pas retourner en Angleterre

Alors qu’un départ d’André Villas-Boas inquiète les fans de l’Olympique de Marseille, le technicien portugais s’est montré assez rassurant, révélant qu’il écartait l’hypothèse d’un retour en Premier League. Un bon point pour l’OM.

Dans une interview accordée à la la radio portugaise Radio Renascença, l’entraîneur de l’OM a assuré qu’il n’avait aucune intention de retourner en Premier League après des passages mitigés à Chelsea (2011-mars 2012) et à Tottenham (2012-décembre 2013) où à chaque fois il a été licencié.

«Mourinho, c’est le top. On peut ne pas aimer son style mais il fait gagner ses équipes de suite. Ça s’est passé comme ça dans tous les clubs où il est passé. La quantité de trophées remportés dans sa carrière parle pour lui. (…) Je ne retournerais pas en PL. C’est le championnat avec les plus d’investissements, les meilleurs joueurs et équipes, mais j’aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente», assure-t-il dans des propos retranscrits par le journaliste de RMC Sport Nicolas Vilas. Une bonne nouvelle pour l’ OM.