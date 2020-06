OMC : Eloi Laourou retire sa candidature

Eloi Laourou, l’officiel candidat annoncé pour le compte de la République du Bénin au poste de Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a retiré sa candidature.

Son pays, le Bénin a décidé de soutenir la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. L’annonce de cette décision a été faite au président du Nigéria, Muhammadu Buhari,par son homologue béninois, Patrice Talon.

Dans un courrier adressé à ses partenaires de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) membres de l’OMC que le Bénin a décidé «d’accorder son soutien à la candidature de la République Fédérale du Nigeria, en la personne du Dr Ngozi Okonjo-Iweala».

Le motif de ce ralliement selon les autorités béninoises, est dû au fait que la nigériane possède les meilleurs atouts pour mieux diriger la direction générale. «Nous avons étudié les candidatures, et il est clair que Dr Ngozi Okonjo-Iweala a le meilleur profil pour l’emporter, pour que ce poste revienne enfin à l’Afrique».

Cette «Emmerdeuse», traduction littérale de son nom Okonjo-Wahala (langue Yorouba), est diplômée des deux prestigieuses universités américaines, Harvad et Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 1982, elle entre à la Banque Mondiale où elle est chargée de suivre sur le terrain les projets financés par l’institution. En 2003, Le président Olusegun Obasanjo fait d’elle sa ministre des Finances.

En 2015, elle est nommée par le magazine Fortune comme l’une des 50 plus grands leaders mondiaux, et par Forbes pendant cinq années consécutives comme l’une des 100 femmes les plus influentes de la planète. C’est ce profil élogieux qui a poussé les autorités béninoises à surseoir à leur ambition. Car soutenant Dr Okonjo-Iweala, tous espèrent que l’Afrique occuper la direction générale de l’Organisation mondial du commerce.

C’est le 20 mai 2020 que David Walker (Nouvelle-Zélande), Président du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a informé tous les membres que le processus de désignation du nouveau Directeur général, debutera du 8 juin, et ce jusqu’au 8 juillet prochain 2020. La date butoir de la validation des candidatures.

Par Oyéyèmi AGANI