On sait enfin d’où Paris Hilton tient son expression «That’s hot»

Quand la filouterie se fait même en famille… La célèbre actrice, chanteuse, mannequin et femme d’affaires Paris Hilton est bien connue avec son expression «fétiche» : «That’s hot».

Mais ce qu’on l’on ignorait, c’est où elle l’a eu ou bien encore par quelle inspiration elle a pu avoir cette phrase d’accroche. À présent tout est clair. Paris Hilton a volé sa phrase d’accroche «That’s hot» à sa sœur.

Paris Hilton a même déclinée une marque avec son expression «That’s hot» qu’elle a volé à sa sœur Nicky ! «J’ai commencé à faire des tee-shirts qui disaient “that’s hot”, et dans le dos “you’re not”, c’était mignon. Mais c’était un truc que ma plus jeune sœur disait souvent, et je l’ai déposé pour en faire une marque. Désolée Nicky», a-t-elle expliqué à People .