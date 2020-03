«…on va chercher à être parmi les meilleures équipes du championnat», dixit Lafiou Yéssoufou

L’entraîneur des «Dragons» de l’Ouémé, Lafiou Yessoufou, dans cet entretien dresse le bilan de son club à mi-parcours du championnat national de football, Vitalor Ligue 1. Il a rappelé les objectifs du club avant de se prononcer sur la Coupe Moucharafou Gbadamassi décrochée, lors de la trêve.

Coach, que retenir de la prestation des «Dragons» dans ce championnat national de football ? L’objectif de la première partie de Vitalor Ligue 1 est atteint ?

Je pense que pour la première phase, il fallait rester dans le peloton de tête et parmi les meilleures équipes mieux classées. Je pense que nous avons eu la chance d’être à mi-parcours au niveau des trois premiers. C’est déjà l’essentiel. C’est une équipe qu’on est en train de reconstruire et il faut aller pas à pas. Il ne faut pas construire tout de suite pour dire que c’est bon déjà, qu’il faut tout gagner. Non ! Mais on serait en train à chaque fois de regarder les failles et de les réparer. Et je pense qu’avec le temps, tout ira bien.

Pour ce championnat, les «Dragons» jouent-ils la première ou la deuxième place ?

Comme je l’ai dit, nous sommes en reconstruction et il faut viser le haut du tableau. Je pense que l’appétit viendra en mangeant. Dès que l’équipe joue bien et qu’on arrive à gagner, je pense qu’on va chercher à être parmi les meilleures équipes du championnat.

Alors, qu’est-ce qu’il faut pour atteindre cet objectif ?

Mais, il n’y a rien d’autre que le travail. Il faut juste travailler. Nous avons compris pendant la première partie du championnat, que nous avons raté beaucoup d’occasions de but. Il fallait travailler offensivement pour rendre nos attaquants beaucoup plus efficaces. Ce que nous sommes en train de faire d’ailleurs. Et n’oubliez pas, nous sommes en train également de renforcer ce compartiment puisque, c’est à ce niveau que nous péchons beaucoup.

Vous avez remporté la Coupe «Moucharafou Gbadamassi». Un match de gala entrant dans le cadre du 20e anniversaire de décès de cet ancien président de la FBF et des «Dragons». Quel sentiment vous anime après ce trophée remporté face à cette équipe rivale, les «Requins» de l’Atlantique ?

Il faut féliciter l’adversaire d’abord, les «Requins» de l’Atlantique conduits par Amadou Moudachirou, quelqu’un qu’on ne présente plus et qui fait un bon travail au niveau des ‘’Requins’’ de l’Atlantique. Il a encore démontré de quoi il est capable lors de ce match de gala. Je pense qu’il faut les féliciter. Ils se sont bien battus sur le terrain. Nous avons joué sur un espace qui n’est pas convenable par rapport au jeu alors que le week-end, nous reprenions le championnat. Nous avons fait beaucoup attention pour éviter les blessures. L’essentiel, c’est de gagner et nous avons gagné. Je profite pour dire mes félicitations aux joueurs et au staff mais beaucoup plus aux supporteurs qui nous accompagnent partout.

Par Messan DOHOU