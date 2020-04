One Direction : il y a eu de l’activité sur les plateformes du groupe

Les fans de High School Musical seront aux anges de pouvoir retrouver les acteurs de leur trilogie favorite pour un spécial le 16 avril.

«Je voulais trouver un moyen de participer et c’est génial d’avoir été invité par ABC. Ça m’a donné un but, de me lever tous les matins, je suis fier que nous ayons eu l’opportunité de faire ça. C’est bien», explique le réalisateur Kenny Ortega à Deadline.

Le cinéaste a réuni le casting original de la franchise Disney, qui s’est retrouvé pour jouer We’re All In This Together. Et que serait une réunion de High School Musical sans Zac Efron ? Heureusement, l’acteur a pu, in extremis, participer.

«On n’a pas pu contacter Zac Efron au début, mais quand on a réussi à l’avoir, il a immédiatement accepté, bien sûr» ajoute Kenny Ortega.