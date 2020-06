Opération de répression du non respect des gestes barrières du Covid19 : les forces de l’ordre aux trousses des «récalcitrants»

Ce vendredi 12 juin 2020, une patrouille d’intervention sur divers tronçons de la ville de Cotonou sera effectuée par la police républicaine. Il est question de répression du non respect du code de la route et des gestes barrières contre la propagation de covid-19.

Non respect de circulation sur la piste cyclable, surcharge, non respect des mesures de prévention contre la pandémie du COVID-19 notamment à bord des véhicules taxis bus, mini-bus. C’est l’opération qui sera lancée par la police républicaine et qui débutera ce vendredi 12juin 2020. A cet effet, les commissaires de la ville de Cotonou et environs ont été instruits.

La patrouille démarrera dans la matinée de ce vendredi 12 juin à 7h et prendra fin à 10h de Cotonou. A travers le message de la hiérarchie policière voici les axes d’intervention de l’opération piste cyclable :

PK3-Abattoir : Commissariat du 1er arrondissement, Carrefour Dédokpo- Sacré-Cœur : Commissariat du 3ème arrondissement, Carrefour La Béninoise- PK3 : Commissariat du 4ème arrondissement

•Carrefour Ciné Vog- carrefour Zinsou : Commissariat du 5ème arrondissement, Carrefour Lègba-carrefour de Souza-Marina : Commissariat du 6ème arrondissement, Marina-Étoile rouge : Commissariat du 7ème arrondissement, Étoile rouge-Agontinkon : Commissariat du 8ème arrondissement, Carrefour Agla-Bénin-Marché : Commissariat du 9ème arrondissement, Pylônes- Cica-Toyota : Commissariat du 10ème arrondissement, Étoile rouge- Carrefour Kossi : Commissariat du 11ème arrondissement, Mosquée Cadjèhoun-Passerell Bon Pasteur : Commissariat du 12ème arrondissement, Carrefour Bénin-Marché- Echangeur Godomey : Commissariat du 13ème arrondissement, Carrefour Delorme-Les 4 Thérapies : Commissariat de Dantokpa.

Les responsables de la police républicaine mettent en garde contre tout acte de rançonnement au cours de l’opération qui sera menée sous le contrôle des différents chefs d’unités.