Oprah Winfrey : la reine des médias ne produira pas le documentaire #MeToo

Oprah Winfrey jette l’éponge. Après les retards répétés de la part d’Apple TV + et des désaccords artistiques avec les documentaristes, la reine des médias renonce à son poste de productrice exécutive du projet réalisé par Kirby Dick et Amy Ziering.

Ce dernier se concentre sur Drew Dixon, productrice de Tupacou encore Mary J. Blige, qui a accusé le producteur Russell Simmons de viol. C’est l’une des premières personnes de couleur à avoir dénoncé de telles exactions contre les hommes puissants pendant l’ère #MeToo.

«J’ai décidé que je ne serai plus productrice exécutive du documentaire de Kirby Dick et Amy Ziering et il ne sera pas diffusé sur Apple TV+. Je tiens tout d’abord à affirmer que je crois et soutiens les femmes, sans aucun doute possible. Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues. Selon moi, il y a plus de travail à faire sur le film pour montrer un prisme plus large de ce que les victimes endurent et il est devenu évident que les réalisateurs et moi ne sommes plus en phase concernant la vision créative. Kirby Dick et Amy Ziering sont des réalisateurs talentueux. J’ai un grand respect pour leur mission, mais avec le souhait des réalisateurs de projeter le film au Festival du Film de Sundance avant que je considère qu’il soit fini, il est préférable que je me retire», a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par Deadline .

Déçus mais engagés

Les réalisateurs se disent «déçus», mais ne regrette pas d’avoir fait le forcing pour présenter leur documentaire tel qu’ils le souhaitent au Festival du Film de Sundance.

«Dire la vérité brute n’est jamais facile, et les femmes dans notre documentaire montrent une force et un courage extraordinaire en élevant leurs voix pour dénoncer les abus sexuels dans l’industrie du disque. Si nous sommes déçus qu’Oprah Winfrey ne soit plus productrice exécutive du projet, nous sommes ravis qu’elle soutienne sans équivoque et croit les survivantes de ce film», ont fait savoir Kirby Dick et Amy Ziering dans un communiqué également publié par Deadline.

Ils ajoutent que «l’expérience #MeToo des femmes noires mérite d’être entendue, en particulier contre les hommes puissants, donc nous continuerons nos plans de mener ce film au Festival du Film de Sundance».