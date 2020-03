Ouverture à Abidjan de la 11è édition du MASA avec plus de 2000 festivaliers

La onzième édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan ( MASA), l’un des plus grands festivals culturels du continent qui réunit plus de 2000 participants, s’est ouverte samedi à Abidjan au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan.

Plus de 40 pays prennent part à cette plateforme culturelle qui a pour thème «l’Afrique-Monde». Selon le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan, le MASA n’est pas juste un festival local, mais un véritable marché de dimension internationale.

«Ce programme de développement culturel des arts et du spectacle africain est une formidable opportunité de promotion et d’éclosion des artistes. L’une de ses ambitions est d’œuvrer pour que les cultures et les arts d’Afrique puissent continuer de nourrir la créativité universelle», a indiqué M. Duncan dans une allocution d’ouverture soulignant que ce festival permettra de favoriser la signature de contrats d’affaires entre diffuseurs et groupes d’artistes.

De l’avis de M. Duncan qui a insisté sur l’impact économique des arts et de la culture, le MASA est devenu aujourd’hui «une vitrine de la création» en Afrique. «Le MASA est un véritable outil de brassage humain», a soutenu le vice-président ivoirien appelant à plus de mécénat et d’initiatives philanthropiques en faveur de la promotion des talents artistiques sur le continent.

«Les artistes ont besoin de soutien afin de créer, innover et de vivre pleinement et dignement», a estimé M. Duncan. Avant lui, Maurice Kouakou Bandaman, le ministre ivoirien de la Culture et de francophonie a affirmé dans le même élan que de nombreuses opportunités sont créées par le MASA qui est selon lui «un marché culturel mondial».

Justifiant le thème «Afrique-Monde» pour cette onzième édition du MASA, M. Bandaman a expliqué que c’est parce que le «monde s’invite au MASA». Plusieurs activités culturelles et artistiques sont du menu de cette onzième édition du MASA qui s’achèvera le 14 mars prochain.

Il s’agit entre autres, des spectacles de danse, des arts du cirque et de la marionnette, des contes, des concerts et des spectacles d’humour. Après cette ouverture du MASA 2020 au palais de la culture d’Abidjan (Sud d’Abidjan), dans l’après-midi de ce samedi, une parade de 2020 danseurs est prévue dans la commune populaire d’Abobo au Nord d’Abidjan suivi d’un concert dans la soirée.

La première édition du MASA s’est tenue à Abidjan en 1993. Après un temps d’interruption, ce marché a été relancé en 2014 à la demande du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce festival qui est l’un des plus grands marchés des arts de la scène du continent a plusieurs objectifs dont le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité ainsi que la facilitation de la circulation des créateurs et leurs productions en Afrique et dans le monde.