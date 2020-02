Ouverture à Abidjan d’un forum international pour booster l’investissement touristique en Afrique

Le premier forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l’investissement touristique en Afrique, une rencontre internationale visant à améliorer l’attractivité du continent, s’est ouvert jeudi à Abidjan au cours d’une cérémonie présidée par Daniel Kablan Duncan, le vice-président ivoirien, a constaté APA sur place.

Cette rencontre qui réunira pendant soixante-douze heures plus de Cinq-cents participants venus des quatre coins du monde dont des porteurs de projets touristiques et des investisseurs, a pour objectif majeur de concevoir des stratégies et de capter des investissements pour promouvoir le tourisme en Afrique.

Pour le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan qui a relevé les défis de l’économie touristique sur le continent, le tourisme est «un puissant générateur» d’emplois et de ressources. Au nombre de ces défis, il a énuméré entre autres, l’enjeu sécuritaire et l’insuffisance des personnes qualifiées pour les activités touristiques en Afrique.

Malgré ces obstacles au développement touristique sur le continent, le vice-président ivoirien s’est dit optimiste se félicitant de l’embellie économique de son pays ces dernières années.

«Au niveau du secteur du tourisme, la Côte d’Ivoire est classée en Afrique à la 10è place en termes de tourisme de loisirs et à la deuxième place pour le tourisme d’affaires. En terme de flux internationaux, le pays se classe aussi au deuxième rang en Afrique de l’Ouest après le Nigeria avec plus de 2 millions de voyageurs en 2018 auquel s’ajoutent 2 millions de touristes internes», s’est satisfait M. Duncan, soulignant que le secteur touristique a réalisé un «bond spectaculaire» en Côte d’Ivoire ces dernières années.

Il a également rappelé que la stratégie nationale de développement touristique dénommée «Sublime Côte d’Ivoire» a permis au pays d’identifier des «intentions d’investissement» de 2500 milliards FCFA à Dubaï aux Émirats arabes unis et environ 3800 milliards FCFA à Hambourg en Allemagne.

La vision de la Côte d’Ivoire, a fait savoir M. Duncan, est de faire du tourisme ivoirien le troisième pôle de l’économie du pays. Avant lui, Siandou Fofana, le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs a expliqué que ce forum est un cadre de mise en relation d’affaires entre les porteurs de projets, les investisseurs et bailleurs de fonds dans le but de capter des financements par l’intérêt que va susciter cette rencontre mondiale.

«Le Continent a un riche patrimoine culturel encore intact, des plages à perte de vue, une faune et une flore fort variées, de nombreuses attractions naturelles et un capital humain certain fait d’hospitalité, d’accueil et de convivialité, valeurs en voie de disparition au plan mondial», a fait remarquer M. Fofana, appelant à une synergie d’actions entre les pays africains pour développer le secteur touristique.

Par ailleurs, il a encouragé les investisseurs et les porteurs de projets à nouer des «contacts importants» estimant que «le tourisme ne peut exister sans investissement privé». Dans la même veine, Zurab Pololikashvili, le secrétaire général de l’OMT a soutenu que l’Afrique a besoin d’investissements en faveur du tourisme.

«Nous devons nous mettre ensemble pour promouvoir la culture africaine. Mon objectif principal, c’est de rendre la culture africaine plus visible dans le monde», a indiqué M. Zurab assurant sa disponibilité à soutenir la Côte d’Ivoire pour son développement touristique.

Selon l’OMT, le continent européen est la première destination touristique au monde avec 51% des arrivées internationales de touristes suivi de l’Asie-Pacifique 24 % et des Amériques 16 %. L’Afrique, quant à elle, ne compte que 5 % (soit 63 millions de touristes) et le Moyen-Orient, 4 %.

Plus de 500 participants venus des pays membres ou non de l’OMT sont présents à ces assises qui dureront soixante-douze heures. Plusieurs activités dont des rencontres B to B, des rencontres de présentations, des panels et une conférence ministérielle sont au menu de ce forum.