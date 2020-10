P-Square : Peter Okoye arrêté par une police de la mode

Accusé d’avoir porté une fausse montre de marque, le chanteur nigérian Peter Okoye a été arrêté par la police. L’affaire explose sur la toile.

La superstar nigériane, Peter Okoye, a été arrêtée par une police de la mode sur les réseaux sociaux pour avoir porté une fausse montre de marque. En effet, une photo sur les réseaux sociaux montre Peter qui porterait une montre de la marque Richard Mille.

Cependant, un internaute qui connaît très bien la marque lui a fait remarquer que la montre était fausse. Ainsi, dans la section des commentaires du message, il a été écrit :

«@Peterpsquare vous portez un Fugazi Richard Mille RM055 Bubba Watson. BUSTED! Une véritable céramique blanche @richardmille RM055 d’une valeur approximative de 233 000 $ USD (prix du marché | État non porté).

Clause de non-responsabilité: je ne sais pas si les sujets de mes messages ont conscience de porter de fausses montres. Ce n’est pas une page de haineux, mes articles ne font référence qu’à des montres qui sont évidemment fausses et ne sont pas une attaque sur le sujet.

Tous les commentaires offensants explicites seront rapidement supprimés. Ne soyez pas faux , être réel, et ne détestez pas !!». Mais l’internaute ne s’est pas arrêté là, il a continué et publié des photos pour faire la différence entre une fausse montre Richard Mille et une originale.