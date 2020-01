Paix, sécurité et stabilité en Libye : les efforts du Général Sékouba Konaté reconnus et salués

Le maréchal Khalifa Haftar, patron de l’Armée Nationale Libyenne (ANL), salue l’engagement infaillible de l’ancien Président de la Guinée en faveur de la paix et sa vision pour l’émancipation et le développement de la Libye.

Les efforts louables de l’ancien homme fort de la Guinée pour la paix durable, la sécurité, la stabilité, la démocratie et l’Etat de droit en Libye sont ainsi reconnus et salués. Et pour cause, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de l’homme fort de l’est libyen a adressé une correspondance à l’ancien chef de l’Etat guinéen pour le «remercier pour ses efforts déployés au niveau régional et international pour soutenir la cause du peuple libyen».

En août 2019, «Le Tigre» était à Bengazi où il a visité plusieurs camps de réfugiés et s’est félicité des progrès remarquables réalisés par les autorités pour anéantir les terroristes de tout acabit qui troublent la quiétude des paisibles populations.

Lors d’une cérémonie officielle, l’ancien haut-représentant pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente avait salué les efforts du maréchal Khalifa Belqasim Haftar et de la communauté internationale contre le terrorisme et Daech. Contre ceux qui opposent la barbarie aux paisibles citoyens, à leur liberté, dans le monde, le Général Sékouba Konaté avait appelé à une lutte implacable.

Ancien Président de la Guinée dans une vie antérieure, le Général Sékouba Konaté œuvre aujourd’hui pour la paix dans le monde. Très actif actuellement sur plusieurs questions africaines et internationales dont la crise libyenne, il ne rate aucune occasion pour apporter sa contribution de qualité à la résolution du problème sécuritaire qui sape ce pays. Son brillant parcours professionnel et politique milite en sa faveur et fait de lui, un homme d’Etat crédible très écouté.

Pour lui : «le terrorisme sous toutes ses formes sera vaincu ! Il ne triomphera pas. Ni en Libye ni ailleurs. Nous saluons les efforts en cours pour protéger les populations civiles et lutter efficacement contre les groupes terroristes et les hors-la-loi».