Pamela Anderson : après les accusations de son ex-mari, elle répond

La star américaine Pamela Anderson a tenu répondre à son ex mari Jon Peters qu’elle a laissé tout juste après 12 jours de mariage.

Dans une interview accordée au site américain Page Six vendredi, Jon Peters accusait Pamela Anderson d’être servie de lui pour éponger ses dettes.

«…comme un rêve qui devenait réalité, même si à ce moment-là, j’étais déjà fiancé à quelqu’un d’autre. J’ai tout plaqué pour Pam. Elle avait presque 200.000 dollars de dettes et aucun moyen de les rembourser, alors je les ai payées, et voilà comment elle me remercie», révélait-il.

Des allégations auxquelles Pamela Anderson avait dans un premier temps répondu par la voix de sa porte-parole à Fox News :

«Ces revendications ne sont pas seulement entièrement fabriquées, elles sont ridicules (…) Malgré les efforts scandaleux et continus de M. Peters pour obtenir une réponse de Mme Anderson, elle n’a aucun commentaire à formuler et espère qu’il va bien».

La star a cependant cédé à la tentation un peu plus tard en adressant un message à son ex par le biais de stories sur Instagram :

«Nous obtenons tous notre part dans ce monde de fou. Tant que nous luttons, nous sommes vivants. Tant que nous reconnaissons la folie, nous sommes sains d’esprit. Il vaut mieux être trahi que de ne pas faire confiance, mieux vaut être déçu que de ne pas aimer», semblant accuser Jon Peters de trahison après les révélations sur ses dettes.

Et de conclure: «Ne fuyez jamais la douleur, faites-lui simplement face et elle passera. Et nous passerons au niveau suivant».