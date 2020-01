Pamela Anderson : en secret, la star s’est mariée à son ex

Pamela Anderson a surpris tous ses fans en se mariant en toute discrétion le lundi 20 janvier à l’un de ses ex-compagnons d’il y a trente ans, le producteur de cinéma Jon Peters.

L’icône d’Hollywood, Pamela Anderson est très compliquée à suivre dans sa vie sentimentale. Elle est une insaisissable qui marche au coup de coeur et à l’instinct.

A tel point que les fans de l’ex-actrice d’Alerte à Malibu ont eu la surprise de découvrir que cette dernière s’était mariée, il y a deux jours, à Jon Peters.

Un cinquième mariage pour la bombe de 52 ans, mais cette fois-ci pas avec un mystérieux inconnu. Non, Pamela Anderson a remis le couvert avec son ex-boyfriend d’il y a trente qui est un producteur de cinéma, à qui on doit notamment A Star is Born.

C’est le tabloïd toujours bien informé TMZ qui rapporte que les deux tourtereaux se seraient unis à Malibu (on ne se refait pas) à l’abri des regards indiscrets.

Celle qui a marqué le petit écran dans les années 90 aurait déclaré sa flamme à Jon Peters sous forme d’un poème : «Jon est le bad boy original d’Hollywood, incomparable. Je l’aime profondément comme un membre de ma famille. Sa vie me faisait peur. Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons inconditionnellement. Je suis une chanceuse. La preuve que Dieu a un plan».

L’histoire d’amour entre Pamela Anderson et son nouveau mari, donc, remonte à la fin des années 80. Pour rappel, l’ex-petite amie de Adil Rami a été mariée à quatre reprises avant Jon Peters : avec Tommy Lee (le père de ses deux garçons Brandon et Dylan), Kid Rock et Rick Salomon, qu’elle a épousé deux fois.