Paola Locatelli : voici comment elle tombe sur son ami Sundy Jules dans les rues de Paris !

La petite fille de la rappeuse américaine, Cardi B semble déjà partager la même passion que ses parents. Dans une vidéo posté via sa story, Cardi B tient sa fille Kulture dans ses bras tenant un micro et chanter.

Cardi B a partagé un bon moment de complicité d’elle et de sa fille avec ses fans sur Instagram. Elle a posté une adorable de sa fille en train de tenir un micro et de chanter. Comme on dit : «Telle mère, telle fille» ! On dirait que Kulture partage la même passion que sa maman Cardi B pour la musique… Et plus particulièrement le chant.

Comme à son habitude de partager son quotidien via sa story Instagram (Soirée avec son chéri Offset, après-midi piscine, repas en famille…) avec sa communauté depuis le confinement, la rappeuse a ainsi posté ce jeudi 28 mai 2020 une vidéo de sa fille en train de pousser la chansonnette ! En effet, sur l’image, on pouvait voir le bébé en train de tenir un micro et de chanter !

«Je l’aime tellement !» A ainsi écrit Cardi B en légende ! Une belle déclaration d’amour pour son bébé d’un an et demi. Si c’est pas mignon !