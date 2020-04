«Par ma faute, la sorcellerie a ruiné ma famille et ma vie…», les révélations choquantes d’une femme

J’ai cru bien faire en entrant dans l’une des confreries de mon village mais illusion j’ai contribué sans m’en rende compte à la ruine de toute ma famille et de ma vie.

je m’appelle Célérine, je suis Inspectrice à la retraite. Quand j’ai été nommée à ce travail qui me passionnait, j’ai intégré une confrerie regroupant uniquement des femmes de mon village; confrerie qui j’aurais entendu protège contre le mal. Mais j’avais peur d’en parler à mon mari et mes enfants.

A la recherche continue de…

En effet, j’étais mariée et j’avais trois enfants. Cependant, la confrérie m’exigeait de nombreux sacrifices parce que je demandais tout le temps à avoir une meilleure vie de famille c’est-à-dire protéger mon mari et son travail, et qu’il m’aime toujours assez, aussi offrir une excellente carrière à mes enfants et évoluer dans mon travail.

Tout se passait comme je voulais pendant 4 ans. L’entreprise de mon mari prospérait. Son amour pour moi était plus intense qu’avant. Mes enfants étaient en fin d’étude. Deux ont eu aussitôt un emploi dans les meilleures entreprises de la place; le troisième, une bourse d’étude spéciale pour les Etats-Unis avec en son terme une intégration professionnelle garantie. A mon service, j’évoluais de promotion en promotion. J’étais donc très épanouie et heureuse.

Malheureusement…

Avec le temps je me suis aperçue que j’étais au sein d’un confrerie de sorcières qui exploitait ma faiblesse d’esprit pour me détruire. Ainsi les nombreux sacrifices que je faisais ont favorisé la faillite de l’entreprise de mon mari, ensuite sa paralysie et enfin sa mort qui fut un coup dur pour moi et pour mes enfants.

Pour dire m’aider dans cette situation terrible que je traversais, la confrerie me demandait encore et encore des sacrifices. J’étais inquiète et je voulais abandonner. Mais la confrerie me menaçait. Obligé de continuer, j’ai atteint le pire: mes enfants on perdu leur emploi; grave l’un est devenu fou, l’autre décédé dans un accident de la circulation et le troisième rentré des Etats-Unis pour licenciement. A mon service, c’était de blocage en blocage jusqu’à ce que je devienne un jour obligé d’arrêter mon travail parce que devenue aveugle.

J’avoue que par ma faute la sorcellerie a emporté mon époux et mes enfants. Ma vie est devenue insupportable et un calvaire pour mes proches. J’ai fais la rencontre d’un homme de Dieu mais trop tard car je sais que Dieu ne me pardonnera pas tout le mal que j’ai fais à ma famille. Aujourd’hui aveugle et incapable, je reconnais profondément mon erreur mais trop tard de me confesser maintenant le pire a été commis(…)