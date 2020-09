«Paradis sur Terre» : Mula se dévoile avec les coulisses du titre à succès

La nouvelle perle musicale féminine Ivoirienne, Mula, vient de se révélé sur le site WWW.VIBE RADIO.CI. Son dernier titre baptisé «Paradis» connais un grand succès en ce moment.

À peine 22 ans, première véritable expérience musicale et déjà Mula aux portes des distinctions. La nouvelle promesse musicale féminine ivoirienne est également nominée pour les PRIMUD 2020, dans deux catégories : révélation variété Urbain et Meilleure Révélation Clip Vidéo.

De son vrai nom Lauraine Brigitte Gohourou, Mula est âgée de seulement 22 ans. Elle a le vent en poupe en ce moment avec sa chanson à succès baptisée : «Paradis».

Ce morceau arrangé par Tony Rodriguez et Will D’Jez depuis le Studio Soul Squad Music, cartonne et fait crépiter les décibels actuellement. Avec sa voix suave, Mula fait ainsi une entrée assez remarquée dans la sphère musicale Ivoirienne avec le premier opus de sa carrière naissante.

«Paradis, j’évoque une femme qui se fait courtiser par un homme. Elle lui fait savoir ceci : Si tu n’es pas là pour quelque chose de bon, passe. Parce que moi, on ne me goûte pas pour partir. Car si tu t’amuses, tu vas y rester», lâche avec sourire la perle montante de la musique Ivoirienne.

Par contre, en ce qui concerne son registre musical, Mula refuse de s’identifier à un style spécifique musical : «Mon style musical ? Je ne m’identifie pas dans un genre précis. Je fais à la fois de l’Afro-Zouk, le RNB mélangé à la Trap.

Ma carrière, je n’ai pas envie de me mettre des barrières. Je fais tout type de musique. En fait à la base ce que je sais faire, c’est chanter avec cette voix que les gens adorent», a expliqué sur www.VIBERADIO.CI, la protégée de Mister Tony Rodriguez.