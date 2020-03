Parlement de la Cedeao : Vlavonou félicite les députés béninois pour leur brillante élection

Grâce à une diplomatie parlementaire offensive hors pair à Niamey au Niger où s’est tenue au cours de la semaine la session ordinaire du Parlement de la Cedeao, la 8ème législature du Bénin s’est distinguée positivement.

Elle s’est taillée une bonne part dans le processus qui a conduit à l’élection des membres des commissions organisant la vie et le fonctionnement de l’institution. Et comme dans l’armée, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou n’a pas tardé à doper le moral à sa troupe.

«Mes sincères félicitations aux collègues députés Bida Nouhoum Youssoufou ; Issa Salifou ; Sèdami Mèdégan Fagla ; Nazaire Sado et Hyppolite Hazoumey élus respectivement Président de la Commission de Contrôle des comptes publics et de l’Audit ; Vice-président de la Commission des Affaires Politiques, Paix et Sécurité ; 1er Rapporteur de la Commission des Affaires sociales , Genre et Promotion de la femme puis membre de la Commission des Finances et de la Commission des Affaires Juridiques au Parlement de la CEDEAO. J’ai la ferme conviction qu’ils travailleront efficacement au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre notre Parlement et l’Assemblée des peuples de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Bon mandat, chers collègues ! LGV», a t-il écrit sur sa page Facebook quelques minutes après l’élection des ambassadeurs du Parlement béninois au Parlement de la Cedeao.

Par Hermann OBINTI