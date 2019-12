Passage du Fcfa à Eco : quelques experts se prononcent

Depuis l’annonce de la naissance de la nouvelle monnaie ouest africaine qui va remplacer le franc CFA, les réactions des experts se multiplient. Benin24tv vous propose quelques réactions d’experts sur la question.

L’économiste et écrivain sénégalais Ndongo Samba Sylla : «Non, le franc Cfa n’est pas mort. Macron et Ouattara se sont seulement débarrassés de ses atours les plus polémiques…Avec “leurs” réformes, Macron et Ouattara ont signé l’acte de décès du projet d’intégration monétaire entre les 15 pays de la Cedeao…Les pays de l’Uemoa ont annoncé le retrait de leurs devises logées au Trésor français. Vont-ils aussi récupérer 85% de leur stock d’or qui se trouve à la Banque de France ?»

L’économiste et homme politique ivoirien, Mamadou Koulibaly : «Déclarer que le CFA est mort, c’est vraiment politique, alors qu’il s’agit d’une question sérieuse, financière, monétaire. On a l’impression que pour calmer les pressions des opérateurs économiques, des hommes d’affaires qui s’inquiètent des difficultés de la zone CFA, les chefs d’État se disent “bon on va leur balancer quelque chose, ils vont s’amuser avec et puis pendant ce temps on continue”».

L’économiste sénégalais Felwine Sarr : «Fin du CFA- Marche vers l’ECO Une avancée, mais il reste du chemin à faire… Une étape importante vers la souveraineté…»

Economiste et analyste politique, Gilles Olakounlé Yabi : «La menace la plus importante à la réussite du projet de monnaie unique est aujourd’hui l’absence de personnalités politiques fortes, chefs d’État et dirigeants d’organisations régionales, qui essaient de “vendre”, la monnaie unique ouest-africaine aux populations avec conviction et passion. Oui à un projet crédible de monnaie unique pour toute l’Afrique de l’Ouest. Non à une énième démonstration éclatante de la légèreté avec laquelle des décisions cruciales pour l’avenir d’une région et de ses populations sont prises».

L’économiste togolais Kako Nouboukpo : «Le moment historique que nous vivons aujourd’hui fait écho à notre engagement pour le changement! Le passage du FCFA à… Eco».

L’ Economiste sénégalais Demba Moussa Dembélé : «En gardant un taux de change fixe avec l’Euro les banques centrales africaines vont mener les mêmes politiques monétaires en ayant comme objectif prioritaire la lutte contre l’inflation, comme la BCE. Donc, que les réserves de change quittent Paris pour aller ailleurs ne change rien pour les pays africains. En fait, l’accord signé entre Ouattara et Macron va perpétuer le même système sous une forme “rénovée”. C’est un très mauvais coup porté contre le processus d’intégration en Afrique de l’Ouest. La lutte continue contre la servitude monétaire et la tutelle de la France».

Co auteur du livre L’arme invisible de la Françafrique, Une histoire du franc CFA avec Ndongo Samba Sylla, Fanny Pigeaud : «L’histoire tend à montrer que la France ne lâche du lest en Afrique que quand les tensions montent et que le risque de “tout perdre” devient trop fort». (Extrait de “L’arme invisible de la Françafrique”). «On y est : une pseudo réforme pour préserver le système».