Passation de charge dans la commune de Lokossa : Comlanvi Dovi s’engage à mettre Ouèdèmè – Adja sur l’orbite du développement

Après l’installation de l’exécutif communal, c’est le tour des chefs d’arrondissement. Ce mardi 09 juin 2020, la maison des jeunes de Ouèdèmé-Adja a servi de cadre pour la passation de service entre le nouveau chef d’arrondissement de Ouèdèmè-Adja, Comlanvi Dovi et le sortant Codjo Adegoun, tous fils de la localité.

Redorer l’image de la jeunesse, des fils et fille de la localité. C’est du moins ce qui ressort de l’intervention du nouveau chef d’arrondissement de Ouèdèmè-Adja. Pour lui, cet exploit n’a été sans le soutien de l’honorable Dakpè Sossou et de M. Nestor Wadagni, vice-président du CES, tous deux membres du parti Union Progressiste et fils de la localité qui ont choisi promouvoir la jeunesse au sein du parti. «Que Dieu et les mânes de nos ancêtres leur rendent au centuple tous les moyens mis en oeuvre pour que le rêve de la jeunesse devienne une realité», a déclaré le Chef d’arrondissement entrant.

Pour ce digne fils de Ouèdèmé-Adja, la défense des aspirations profondes de la jeunesse et des populations de sa localité est une nécessité. «L’heure est au rayonnement de notre commune en générale et de notre localité en particulier», ajouta t-il. Il n’a pas manqué d’inviter les autres formations politiques à se joindre à la cause commune qu’est le développement, afin de relever le défi du progrès dans l’arrondissement de Ouèdèmè-Adja.

A en croire les ovations bien nourries des jeunes qui ont massivement marqué de leur présence la cérémonie ainsi que les flots de bénédictions des sages et notables et la liesse des femmes, on peut d’ores et déjà parier sur «un mandat réussi pour le nouveau locataire du Bureau d’arrondissement de Ouèdèmè-Adja».

Voilà donc qui inaugure une nouvelle ère dans l’arrondissement de Ouèdèmè-Adja. Bon vent au nouveau chef d’arrondissement.

Par Josué KPOGLA