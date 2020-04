Patrice Talon : « le coronavirus existe bel et bien dans notre pays »

Face à la propagation du Covid-19 au Bénin, le Chef de l’Etat, Patrice Talon s’est adressé à ses compatriotes. A travers un post sur sa page facebook, le chantre de la rupture a appelé les uns et les autres au respect strict des mesures barrières.

« Chers compatriotes, La situation est grave, le coronavirus (Covid-19) existe bel et bien dans notre pays », a réitéré le Chef de L’État Patrice Talon. Dans son adresse aux Béninois, il les appelle au respect des mesures d’hygiène et des consignes officielles. Il a également exhorté les uns et les autres à s’engager dans la sensibilisation.

«Notre survie individuelle et collective est entre nos mains », a encore rappelé Patrice Talon. Il faut souligner que le Bénin a enregistré ce dimanche 05 avril 2020 son premier cas de décès lié au Covid-19. Il s’agit, selon le Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, d’une femme de 43 ans. Par ailleurs, 22 personnes sont officiellement touchées par cette pandémie au Bénin dont 17 sous traitement et 5 cas guéris.