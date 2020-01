Patrice Talon : «… les populations vont se rendre compte de la transformation de leur cadre de vie…»

Accompagné d’une forte délégation composée du Ministre du cadre, du Préfet par intérim du Littoral et du Maire de la ville de Cotonou, le Président de la République a effectué une descente, week-end dernier, dans la ville de Cotonou. Patrice Talon était allé constater la mise en œuvre de ces instructions sur le terrain.

Au cours de sa descente, le Président de la République Patrice Talon a non seulement sillonné plusieurs quartiers de Cotonou afin de s’imprégner de la problématique du stationnement des camions poids lourds dans la métropole mais a également visité quelques chantiers d’asphaltage en cours dans la ville. «Grande a été ma joie de réaliser que les rues concernées ont été complètement dégagées pour faciliter la bonne circulation des populations riveraines. J’ai été surtout saisi par le sens de compréhension et de l’adhésion des populations à ces mesures », s’est réjoui le Chef de L’État.

Il a noté également l’avancement des travaux d’aménagement dans plusieurs zones dans le cadre du projet asphaltage. Ce projet vise, rappelle-t-il, à réhabiliter, aménager et moderniser la voirie dans les grandes villes du Bénin.

Patrice Talon suit la mise en œuvre de ses instructions

Soucieux des difficultés de mobilité et d’accès à certains quartiers de la ville de Cotonou et dans le but de rendre le cadre de vie des Béninois sain, le Chef de l’Etat, Patrice Talon avait instruit le Préfet du Littoral aux fins de faire libérer certaines artères de la ville transformées en parking, en garage ou en des lieux où sont exercées des activités économiques par certains de ses concitoyens. Autant d’actes qui, selon Patrice Talon, ralentissent ou bloquent parfois les travaux d’aménagement en cours dans ces zones.

« Au contact des populations et de ce qui se fait sur le terrain, il était important pour moi d’aller constater la mise en oeuvre de ces instructions. Et je pus dire que l’exercice valait la peine », a-t-il souligné sans manquer de rassurer les Béninois. « D’ici quelques mois, les populations vont se rendre compte de la transformation de leur cadre de vie grâce à ces différents projets d’aménagement », rassure Patrice Talon à travers une tribune sur sa page facebook.