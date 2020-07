Bénin : Patrice Talon pleure Amadou Gon Coulibaly

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, pleure un ami qui a rejoint l’eucharistie éternelle. Amadou Gon Coulibaly, désormais ex-premier ministre de la Côte d’Ivoire.

Sur sa page Facebook, Patrice Talon, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de l’illustre disparu, au peuple ivoirien et au gouvernement d’Alassane Ouattara. Pour le chef d’Etat béninois, la disparition d’Amadou Gon Coulibaly est une perte énorme en ce sens que l’ex-premier ministre est «un homme de grande qualité,au grand coeur, un serviteur chevronné de l’État, un exemple de loyauté et de compétence».

Très affecté par le décès inattendu de ce grand homme d’État, Patrice Talon exprime toute son amertume et tout son soutien à tout le peuple ivoirien plongé dans la désolation totale à l’annonce d’une perle rare. Il fait une confidence suite au décès du dauphin désigné d’Ado.



«A titre personnel, je perds un grand ami, car Amadou Gon Coulibaly était un ami personnel dont la sollicitude et le soutien ne m’ont jamais fait défaut». Le chef de l’État a, au nom du peuple béninois, transmis son soutien au pays frère de la Côte d’Ivoire en ce moment douloureux.