Pauvreté et injustice sociale : comment réduire les inégalités pour créer des opportunités ?

Au cours de la dernière décennie, les inégalités sont devenues l’un des défi s les plus complexes et les plus épineux de l’économie mondiale, s’est lamentée la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) dans un blog publié la semaine écoulée.

Les inégalités sociales comprennent l’inégalité entre les générations, l’inégalité entre les femmes et les hommes, et l’inégalité des revenus et de la richesse. «Elles sont toutes présentes dans nos sociétés et malheureusement, dans de nombreux pays, elles continuent à se développer», a remarqué Kristalina Georgieva.

Par conséquent, la directrice générale du FMI a recommandé quelques stratégies efficaces pour réduire ces inégalités, en vue de créer des opportunités.

Réformer les politiques fiscales

«La fiscalité progressive est un élément clé d’une politique budgétaire efficace. Au sommet de la répartition des revenus, nos recherches montrent que les taux d’imposition marginaux peuvent être relevés sans sacrifier la croissance économique», a indiqué Kristalina Georgieva.

L’utilisation d’outils numériques dans la collecte des impôts peut également faire partie d’une stratégie globale visant à augmenter les recettes intérieures, a-t-elle affirmé. La patronne du FMI a aussi lancé un appel solennel aux Etats de combattre la corruption, une stratégie qui selon elle, peut à la fois améliorer la collecte fiscale et accroître la confiance dans le gouvernement.

Selon cette économiste bulgare et ex-cadre dirigeant de la Banque mondiale, ces stratégies peuvent garantir les ressources nécessaires pour investir dans la création des opportunités pour les personnes vivant dans des communautés démunies et sous-développées.

Adopter ou renforcer les politiques de dépenses sociales Ces politiques sont de plus en plus pertinentes pour lutter contre les inégalités, et lorsqu’elles sont bien conçues et appliquées, elles peuvent jouer un rôle fondamental pour atténuer l’inégalité des revenus et ses effets néfastes sur l’inégalité des chances et la cohésion sociale, a expliqué Kristalina Georgieva.

L’éducation, par exemple, prépare les jeunes à devenir des adultes productifs qui contribuent à la société. Les soins de santé sauvent des vies et peuvent également améliorer la qualité de vie. Les programmes de retraite peuvent permettre aux personnes âgées de préserver leur dignité dans la vieillesse.

Réformer la structure de l’économie «Cette politique pourrait soutenir davantage les efforts visant à réduire les inégalités en réduisant les coûts d’ajustement, en minimisant les disparités régionales et en préparant les travailleurs à pourvoir un nombre croissant d’emplois verts», a fait savoir la directrice générale du FMI.

«La facilitation de la mobilité des travailleurs entre les entreprises, les industries et les régions minimise les coûts d’ajustement et favorise un réemploi rapide. Les politiques de logement, de crédit et d’infrastructure peuvent toutes favoriser la mobilité des travailleurs», a-t-elle renchéri.

Par Issa SIKITI DA SILVA