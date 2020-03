Peaches Geldof a succombé des suites d’une overdose d’héroïne en 2014

Six ans après la disparition de sa fille Peaches, Bob Geldof peine à se reconstruire. Comme il l’a confié au Daily Mail , le chanteur des Boomtown Rats reste «hanté» par le souvenir de son enfant qui a succombé des suites d’une

overdose d’héroïne en 2014. S’il a tout fait pour l’aider, l’artiste savait qu’elle était habitée par un mal qui le dépassait.

«Elle a toujours été dans un état frénétique quand elle était petite. Elle ne pouvait pas dormir. Et ça a continué tout au long de son enfance. C’était une fille très intelligente, douce et excentrique. Il y avait toujours cette frénésie, cette panique constante dans ses yeux. Vous voyez la chanson du grand Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat ? Ça dit, “Merci pour le souci que tu as trouvé dans ses yeux, j’ai pensé que c’était là pour de bon, alors je n’ai jamais essayé.” Eh bien, j’ai essayé», a confié le cofondateur du Live Aid.

«Elle était libre de partir»

Conscient des problèmes de drogue de sa fille, Bob Geldorf l’a emmenée en 2013 en cure de désintoxication dans l’Utah, aux Etats-Unis. «Elle s’est enfuie de là-bas. J’ai tenté de l’arrêter devant la porte, mais il n’y a rien que vous puissiez faire. Elle était libre de partir», s’est-il souvenu.

Peaches Geldof est décédée à l’âge de 25 ans, laissant derrière elle deux enfants, Astala et Phaedra, nés de son mariage avec le musicien Thomas Cohen . La jeune femme est morte dans des circonstances similaires à sa mère, Paula Yates, présentatrice et ex-compagne de Michael Hutchence, le chanteur d’INXS qui s’est suicidé en 1997.