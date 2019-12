Perspectives 2020 du secteur d’assurances : la digitalisation doit être priorité numéro 1

Malgré le succès que continue de récolter certains secteurs économiques grâce à la digitalisation, les compagnies d’assurance, partout dans le monde, sont marginalement restées à l’écart de cette révolution. Ceci est un triste constat d’un récent rapport de Deloitte.

Alors que nous nous dirigeons vers l’avenir, ou la technologie est en train de croître à un rythme rapide, les compagnies d’assurance doivent prendre bonne note et être prêtes à profiter des opportunités qu’offre l’intelligence artificielle (AI), martèle le rapport de 29 pages publié en décembre 2019.

Après de longues années d’opérations faites avec des logiciels obsolètes, des procédures opérationnelles manuelles et des masses de paperasse, quelques compagnies d’assurance sur la scène mondiale commencent finalement à adopter les nouvelles technologies numériques, reconnait le rapport.

Un des principaux moteurs du changement est dû à l’évolution des comportements des consommateurs et une concurrence accrue qui a entraîné la nécessité de réduire les coûts d’exploitation.

Les clients souhaitent l’innovation et le règlement rapide de leurs problèmes d’assurance, tandis que le désir des compagnies d’assurances est de réduire les coûts d’exploitation et la croissance de leurs résultats, dixit le rapport.

Bureaucratie

En Afrique, un continent ou le secteur reste l’un des moins pénétrés et moins développés au monde malgré de grandes opportunités de croissance, bon nombre d’assurés loyaux peinent à être remboursés à cause des processus bureaucratiques interminables, même si leurs premiums semblent être en ordre.

Le rapport de Deloitte suggère que pour parvenir à une situation gagnant-gagnant pour les clients, les entreprises d’assurance et leurs actionnaires ont besoin de la technologie et l’automatisation.

Ceci les aidera à satisfaire les besoins du client tout en utilisant, en même temps, plus efficacement des ressources limitées. La transformation numérique jouera un rôle clé dans la résolution de ces défis, souligne le rapport.

Information

L’information est l’élément vital d’une compagnie d’assurance. Acquérir, traiter, partager, sécuriser et utiliser ces informations correctement est cruciale pour prendre des décisions en temps opportun. Malheureusement, certaines transactions d’aujourd’hui peuvent prendre des jours (ou des semaines) à localiser et traiter, déplore Deloitte.

De nombreux assureurs utilisent des systèmes de réclamation construits il y a plus de trois décennies. Le maintien de ces technologies obsolètes est devenu coûteux pour les assureurs, révèle le rapport.

L’utilisation de ces méthodes archaïques peut aussi entraver leurs efforts à adopter de nouvelles stratégies de paiement basées sur la valeur pouvant changer la façon dont les assureurs abordent le développement du réseau, la passation de marchés et les paiements des prestataires.

Blockchain

Par conséquent, le rapport de Deloitte lance un appel aux assureurs d’adopter la technologie du blockchain, laquelle peut être considérée comme un catalyseur dans l’enregistrement et le stockage des données d’une manière pouvant être utilisée pour d’autres initiatives de numérisation comme l’intelligence artificielle.

Des millions de transactions et d’échanges de données entre une compagnie d’assurances et ses clients, prestataires, vendeurs, les employeurs, les auditeurs et les régulateurs devraient devenir plus facile d’y accéder et de visualiser en toute sécurité grâce au blockchain. Cette technologie sert à gagner du temps et à économiser des ressources.

Par Issa SIKITI DA SILVA