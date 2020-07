Perspectives économiques : 1378,6 milliards FCFA de prévision pour le budget 2021 du Bénin

Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a présenté le lundi 29 juin 2020 aux députés, les grandes avancées d’orientation de la politique économique sur la période 2017-2020 d’une part et, les perspectives économiques de la croissance sur la période 2021-2023, d’autre part.

Le débat d’orientation budgétaire pour l’année 2020 conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relatives aux lois de finances a permis d’avoir un aperçu de la prévision du projet du budget 2021.

Ainsi, face aux élus du peuple, le ministre des finances, Romuald Wadagani a présenté le Document de programmation budgétaire, économique et pluriannuelle (Dpbep) et les Documents de programmation pluriannuelle des dépenses (Dppd) transmis à l’Assemblée nationale par le gouvernement.

Selon les perspectives économiques et financières sur la période 2021-2023 et sur la base des orientations économiques, et en tenant compte de l’exécution à fin mars 2020 de la loi de finances qui s’est déroulée dans un environnement de crise économique et sanitaire résultant de la Covid-19, le taux de croissance ressortirait à 3,5 % en 2020 contre 6,9 % en 2019.

Ainsi, selon le cadrage macroéconomique pour la période 2021-2023, au plan national, plusieurs scénarii sont envisageables tenant compte de l’évolution imprévisible de la conjoncture économique internationale et même sous-régionale.

Les perspectives financières, au regard du cadrage macroéconomique, les ressources totales du budget général de l’Etat devraient afficher une hausse de 7,2% en moyenne annuelle sur la période 2021-2023 et, spécifiquement pour 2021, elles s’afficheraient à 1378,6 milliards contre 1333 milliards en 2020, soit une hausse de 3,4%. Les dépenses du budget général de l’Etat connaîtraient un taux de progression moyen de -1,8% sur la période 2021-2023.

Pour ce qui est de la stratégie d’endettement sur la période 2021-2023, les options stratégiques du gouvernement en matière d’endettement sur la période 2021-2023 resteront globalement cohérentes avec la stratégie d’endettement 2020-2024. Cette stratégie d’endettement 2020-2024 vise à contenir la proportion de la dette extérieure dans une fourchette de 55% du portefeuille de la dette publique sur la période 2020-2024.

Il faut préciser qu’en tenant compte de la situation de la crise sanitaire et de l’évolution de la croissance au plan national et sous régional, le taux de croissance du Bénin a été révisé à 3,5% contre une prévision initiale de 7,6%. Et, dans la perspective de la reprise des activités économiques susceptibles de permettre un rebond au cours de l’année 2021 pour une croissance d’environ 6%.

Par Abdul Wahab ADO