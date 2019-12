Pesticides agricoles : le Togo interdit l’importation du glyphosate

Le gouvernement de la République du Togo a rendu public une décision interdisant l’importation du glyphosate. La décision a été officialisée le jeudi 19 décembre 2019, à travers un arrêté du ministre de l’agriculture, de la production animale et halieutique, Noël Koutera Bataka.

«Dans le souci de préserver non seulement l’environnement mais aussi la santé humaine et animale, il est formellement interdit d’importer et de commercialiser les pesticides non homologués notamment le Glyphosate sur l’ensemble du territoire conformément à la loi N° 96-007/PR du 03 juillet 1996», a renseigné le communiqué du ministre de l’agriculture, de la production animale et halieutique du Togo ; Noël Koutera Bataka.

Toutefois précise la note, «les dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas au Glyphosate ou tout produit le contenant expédié directement au Togo avant le 30 décembre 2019». Un moratoire de 12 mois a donc été accordé par le ministre pour l’écoulement des produits introduits avant cette date.

Glyphosate homologué ou non homologué ?

Le directeur de la protection végétale, Atsou Tagba, a soutenu que seul «le glyphosate non homologué» était interdit. Si, à la lecture du communiqué de l’autorité en charge de l’agriculture, il apparaît clair que l’importation, la commercialisation voire l’utilisation de ce produit sont prohibées, pour Atsou Tagba, selon les informations rapportées par un site spécialisé dans l’actualité numérique agricole au Togo, cette lecture ne serait pas exacte.

«Au Togo, c’est le glyphosate non homologué qui est interdit tout comme les autres pesticides non homologués. Sinon, le glyphosate homologué n’est pas interdit au Togo», déclare-t-il, dénonçant une mauvaise compréhension du communiqué officiel.

L’arrêté met ainsi un terme à près de deux années de supputations et de malentendus autour du puissant herbicide, au cours desquelles les avis auront été partagés sur son utilisation ou non. Avril 2018, le gouvernement avait en effet pris des mesures interdisant l’importation et la commercialisation de l’herbicide Total, contenant le glyphosate, ainsi que de tout autre pesticide sans une autorisation préalable et un agrément délivré en bonne et due forme par l’Etat.

Molécule chimique aux puissantes propriétés herbicides, le glyphosate commercialisée depuis 1974 est depuis quelques années sujet à controverse sur le plan international et a été interdit dans de nombreux pays, du fait de ses effets néfastes sur l’environnement et la santé.

Par Falco VIGNON