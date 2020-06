Petites activités économiques : la vente de l’arachide et du maïs frais occupe les filles à Parakou

Quelques jours après les derniers devoirs du second semestre, les jeunes filles élèves de Parakou prennent d’assaut les rues de la ville pour la vente du maïs et de l’arachide frais et ceci pour diverses raisons.

L’arachide et du maïs frais non seulement coulent vite sur le marché mais aussi c’est un commerce très rentable du fait de la non disponibilité en quantité de ces produits dans la cité des Koburu en ce moment et prisé par la population.

Les élèves filles profitent de cette rentabilité pour se faire d’argent avant la rentrée prochaine. Jocelyne, une élève justifie son intérêt à ce commerce.

«Je viens de finir les derniers devoirs, et parce que je suis une fille issue d’une famille qui n’a pas assez de moyens financiers, je veux profiter du temps libre et des vacances pour me faire un peu d’argent afin d’aider mes parents dans mes besoins. Mais pour le moment, comme c’est l’arachide et le maïs qui proviennent surtout du sud qui se trouvent sur le marché, il n’y a pas trop de concurrence, parfois sur la quantité d’arachide que j’achète à 5000 FCFA, j’ai un bénéfice d’au moins 2500F sur deux jours de vente en plus de ce que je gagne sur la vente du maïs qui s’élève à presque au double du prix d’achat. En ce moment, j’achète 5 épis de maïs à 200f et je revends l’unité à 100f. Seulement, il faut être prudent en ce qui concerne la vente du maïs car, si tu en prends beaucoup et qu’il n’y a pas eu écoulement, tu tombes dans la faillite puisque le maïs ne peut pas être vendu sur plusieurs jours. Ainsi, je pourrai épargner et avoir une somme consistante avant la rentrée. Ce qui me permettra de satisfaire un tant soit peu mes besoins au cours de l’année scolaire à venir».

Tout comme Jocelyne, elles sont nombreuses ces filles de la cité des Koburu qui s’adonnent en ce moment à ce commerce même si elles sont concurrencées dans la foulée par les non élèves. D’autres font ce commerce pour pouvoir avoir un revenu qui leur permettra de bien s’habiller, certaines pour aider les frères et sœurs.

Mais à en croire ces dernières, ce commerce n’est pas sans difficulté car, elles sont souvent la proie des hommes à la recherche de femmes. Néanmoins, elles usent de certaines stratégies propres à elles pour éviter le pire, ont-elles souligné.

Par Noël Y. TETEGOU (Br. Borgou-Alibori)