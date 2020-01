Phoebe Waller-Bridge a écrit un de ses personnages grâce à un tube de la chanteuse

Phoebe Waller-Bridge ratisse large pour trouver de l’inspiration. Une semaine après avoir remporté deux Golden Globes, la créatrice de

Fleabag a reçu le prix de la Meilleure Comédie aux Critics’ Choice Awards et elle en a profité pour remercier toutes les personnes qui l’ont aidée à faire du programme le carton qu’il est devenu. Et en particulier une certaine… Jennifer Lopez, qui l’aurait aidée à écrire le personnage du «prêtre sexy».

«Une personne qui m’a inspirée sur la série, c’est J-Lo. J’ai décidé que la chanson préférée du prêtre serait ”Jenny From The Block” et ça a ouvert totalement le personnage pour moi», a-t-elle déclaré, comme l’a relayé People.

Jennifer Lopez était également dans l’assistance, nommée pour son rôle dans le film Queens, mais on ignore comment elle a réagi.

Généreuse

Phoebe Waller-Bridge a également tenu à remercier sa sœur. «Je dédie ce prix à ma sœur Isobel, qui a composé la musique de la série. Il y a des moments médiocres dans Fleabag qui sont rendus meilleurs par la musique», a expliqué l’actrice et auteure.

Phoebe Waller-Bridge a récemment mis aux enchères son smoking des Golden Globes pour lever des fonds pour l’Australie. La vente sur eBay dure jusqu’au 20 janvier. Pour le moment, les enchères n’ont pas encore dépassé les 53.000 dollars.