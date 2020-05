Photo – Clara Morgane : sa sœur Alexandra, très décolletée, fait le bonheur de ses abonnés

View this post on Instagram

Journée d’Eté… 🧡💛🧡 #today … SUN ☀️ #mirror /2 ✨ #spring #sunnyday #bronzette #enjoy #goodday #swimsuit #stayhome #swimmingpool #brunette #girl #hair #hairstyle #free #look #chain @charlet_bijoux #like #luckycharms #pic #colors #face #selfie #goodvibes