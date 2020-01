Photo : Mélanie Da Cruz séduit les internautes avec sa tenue sexy

Être maman n’a rien modifié au corps magnifique de Mélanie Da Cruz et elle d’ailleurs fière. La jolie blonde a posté une photo d’elle en sous-vêtements qui a valu de faire grimper la température en un rien de temps le 19 janvier 2020.

En tenue sexy, la maman du petit garçon prénommé Swan, âgé d’un an et demi, a fait sensation sur la toile. Mélanie Da Cruz a toujours un corps qui bouleverse des têtes malgré le temps qu’elle consacre à son enfant. La jolie blonde prend soin de son corps bien potelé à travers des séances de sport régulières, saine alimentation et looks stylés.

Des exercices qui maintiennent la jolie blonde en forme pour conquérir des têtes. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit dimanche 19 janvier 2020 sur Instagram, rapporté par Purepeople.

La chérie du footballeur Anthony Martial a posté une photo sensationnelle sur son compte. Sur le cliché, elle apparaît en sous-vêtements et partiellement couverte d’une chemise blanche. Impossible de passer à côté de son allure tonique et sa silhouette de rêve. En quelques minutes seulement, les internautes se sont empressés de la complimenter.

«Trop belle», «Magnifique», «Canon» et «Bombe» sont des qualifications qui reviennent en masse dans son fil de commentaires. Même ses copines de télé-réalité, Hillary des Ch’tis et Kamila ( Secret Story), ont complètement craqué face à son physique impeccable. De sympathiques marques d’attention pour la jeune maman.

Après avoir enchaîné les émissions de télé-réalité, Mélanie s’est reconvertie en influenceuse et vit désormais à Manchester, où son compagnon évolue.

Rattachée à son image, elle s’est confiée en décembre dernier sur sa difficulté à gérer l’attention que suscite l’as du ballon rond auprès de la gent féminine.

«Quand on a un mari connu, on sait qu’il est une proie pour les femmes. Des bombes atomiques, il y en a partout, et quand elles regardent ton homme, tu es jalouse. La plupart des joueurs vont être flattés d’être regardés. Mais ceux qui auront le plus de jugeote se diront : ‘Ah ouais, elle, je sais pourquoi elle est là…’, tandis que les autres se jetteront dans la gueule du loup», déclarait-elle dans les colonnes de L’Équipe.

Pour autant, Mélanie a bon espoir en son couple et surtout au bon sens d’Anthony Martial : «Je veux croire que mon mari sait ce qu’il a à la maison et ce qu’il peut perdre…»