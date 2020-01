Photo – Nicki Minaj : sa statue de cire déçoit les fans

Madame Tussauds n’a pas du tout assuré sur la statue de cire de la chanteuse Nicki Minaj. Malgré la bonne impression qu’elle avait fait par la statue dédiée à la défunte Aaliyah, dévoilée dans le courant de l’été 2019, Tussauds a complètement raté sa réalisation en hommage à Nicki Minaj et n’a cette fois pas pu passer à côté des critiques.

Les fans sont en rage après la présentation depuis Berlin de la statue de cire de Nicki Minaj qui manque cruellement d’identité. Pourtant, Madame Tussauds avait semble-t-il pensé à tout : sa représentation de la rappeuse, pour le coup vêtue des habits portés sur le tournage du clip Anaconda, était ambitieuse sur le papier. Las, les Barbz n’en démordent pas, affirmant que la statue présentée officiellement ne ressemble en rien à l’artiste .

Madame Tussauds unveils a Nicki Minaj wax figure in Berlin, Germany (they know damn well that this doesn’t look like Nicki) ✨👑 pic.twitter.com/dQCp00MoH2

— ONIKA FORCE (@OnikaForce) January 7, 2020