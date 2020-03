Photos : après avoir embrassé Meghan Markle, un étudiant nigérian s’excuse auprès du prince Harry

L’étudiant Aker Okoye a écrit une lettre au prince Harry après avoir rencontré et serré son épouse, Meghan Markle au cours du week-end.

La lettre a été écrite en guise d’excuses à Harry après qu’Aker eut fait un câlin à Meghan, à la suite de son discours lors de sa visite à l’école supérieure Robert Clack de Dagenham, à l’appui de la Journée internationale de la femme.

«Cher Harry et Meghan; Harry, j’espère que cela ne vous dérange pas que j’écrive cette lettre. J’espère que cela ne vous dérange pas de câliner votre femme. J’étais juste submergé et choqué de la voir arriver à mon école, c’était un plaisir de entendre son discours et de parler devant elle aussi. Elle est vraiment une source d’inspiration. Aker a déclaré au journal que la rencontre et ”câliner” la duchesse de Sussex était le ”meilleur jour de ma vie jusqu’à présent”. J’ai écrit la lettre à assurez-vous que Harry n’a pas de problème avec ça et dites vraiment désolé et que j’espère que cela ne le dérange pas», a-t-il partagé.

«Meghan ne l’a pas fait – elle l’a trouvé drôle et je suis sûr que Harry le fera aussi. Quand elle a demandé quel jeune homme courageux voulait parler, j’ai sauté sur l’occasion. J’ai sauté là-haut. Je pensais que ce serait une bonne protocole pour lui faire un câlin. Tout est flou. Toute la foule a éclaté».