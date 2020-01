Photos : Ashley Graham enceinte, pose entièrement nue pour ses fans

Ashley Graham a fêté autrement le nouvel an 2020 avec ses fans. Comme de nombreuses stars, le top grande taille Ashley Graham, enceinte de son premier enfant, n’a pas manqué de souhaiter une belle année à ses fans, et ce d’une façon très sexy.

Elle a posé entièrement nue pour souhaiter une bonne année à ses 10 millions d’abonnés sur Instagram. Ce mercredi 1er janvier, la future maman, qui ne devrait pas tarder à accoucher, a publié un cliché d’elle très sexy en noir et blanc.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ashley Graham est renversante. Assise sur une chaise, les jambes croisées, la tête penchée en arrière, elle prend la pose sans complexes et dévoile son ventre très rebondi et sa poitrine. En légende, le mannequin dresse le bilan de ces dix dernières années.

«C’est fou de penser à tout ce qui s’est passé depuis 2010, l’année où j’ai épousé l’amour de ma vie (Justin Ervin, ndlr). J’ai tellement de raisons d’être reconnaissante, de Pretty Big Deal (un podcast qu’elle a créé, ndlr) àFearless (son talk-show), en passant par ma participation au défilé Tommy Hilfiger x Zendaya ou la couverture que j’ai faite pour Vogue US, enceinte de 7 mois, et tout cela, seulement cette année, détaille-t-elle. Alors que j’entre dans le chapitre le plus excitant de ma vie, je suis submergée de gratitude et d’amour. Justin et moi avons hâte d’être parents et nous sommes reconnaissants de l’amour et du soutien qui nous entourent. Si nous avions dû rêver de ce que nos vies auraient pu être, nous serions en deçà de la réalité».

Elle en a profité également de ses voeux pour, une nouvelle fois, encourager ses abonnés à être heureux et à profiter de la vie : «En cette nouvelle décennie, je vous encourage à aimer fort et à rêver grand, à vivre l’instant présent et à apprécier le voyage car le voyage car le meilleur est vraiment à venir».

D’après le femina.fr, depuis l’annonce de l’heureuse nouvelle, en août dernier, le top plus size n’a jamais raté une occasion de partager l’aventure que représente sa grossesse, de ses moments difficiles aux

transformations de son corps, en passant par ses séances de sport ou sa prise de poids

Il y a quelques semaines, Ashley Graham, qui se confie toujours sans tabou auprès de ses fans, avait révélé avoir pris de nombreux kilos depuis qu’elle est enceinte :

«Jusqu’à présent, j’ai pris près de 23 kilos. Et le meilleur dans tout ça, c’est que je m’en moque ! Je ne me suis jamais sentie aussi bien et je suis tellement reconnaissante envers mon corps d’être aussi souple et flexible».