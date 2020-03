Photos : Kim Kardashian nostalgique de son voyage à Paris sur Instagram !

Il y a quelques jours, Kim Kardashian a confié à ses fans qu’elle avait retrouvé de nombreuses photos de l’ancien temps. Pour le plus grand bonheur de ses fans, elle a décidé d’en partager plusieurs sur son compte Instagram.

Ce jeudi 26 mars, Kim Kardashian a une nouvelle fois surpris ses fans. En effet, elle a posté de nombreuses photos sur son compte Instagram datant d’il y a quelques années. Elle a pris la pose sur un fauteuil.

Mais c’est sa tenue qui a fait sensation. La candidate de télé réalité s’est affichée avec une combinaison ultra moulante de couleur rose. Pour ses chaussures, elle a opté pour des talons transparents vraiment très sexy.

Avec son carré brun, Kim Kardashian a aussi fait le buzz. Mais ce n’est pas tout. Elle a aussi expliqué que la ville de Paris lui manquait beaucoup.

En légende de ses photos Instagram, Kim Kardashian a aussi écrit : «Looking through photos taken from my last trip and missing Paris. Wishing everyone continued health and safety during these difficult times«.

A traduire par «En regardant les photos prises lors de mon dernier voyage et Paris me manque. Je souhaite à tous le maintien de la santé et de la sécurité en ces temps difficiles«. Avec son cliché, elle a d’ailleurs récolté plus de 417 000 «j’aime» en seulement trente minutes de la part de ses fans.

Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas manqué de complimenter la candidate de télé réalité. Il faut dire qu’elle apparait plus sexy que jamais avec sa combinaison ultra moulante.